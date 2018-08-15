У помешканні екс-бійця батальйону «Київ-2» знайшли ще один арсенал зброї (фото)

Правоохоронці вилучили три автомати АКМС та АКС-74, дві снайперські гвинтівки, два гранатомети РПГ 26 та дві гранати Ф1.

Оперативники Служби безпеки України виявили ще один арсенал зброї та боєприпасів у помешканні затриманого напередодні колишнього військовослужбовця батальйону "Київ-2".

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Як повідомляє Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області у Facebook, нову зброю знайшли за місцем проживання екс-військового.

"За місцем проживання затриманого правоохоронці додатково вилучили три автомати АКМС та АКС-74, дві снайперські гвинтівки, два гранатомети РПГ 26, дві гранати Ф1 та понад 700 різнокаліберних набоїв", - йдеться у повідомленні.

На даний час тривають невідкладні слідчо-оперативні дії та вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 КК України та обрання міри запобіжного заходу, додали в СБУ

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня оперативники військової прокуратури виявили у колишнього військового батальйону "Київ-2" арсенал зброї, боєприпасів до неї та вибухових пристроїв, які він зберігав у гаражі.

Так, правоохоронці виявили, зокрема, 4 ручних протитанкових гранатомети, 4 міни МОН 50, 25 тротилових шашок вагою 200 гр кожна, 4 тротилових шашки вагою 400 гр, близько 2 кг пластиду, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, одну тротилову шашку, 12 електродетонаторів та одну запальну трубку, набої до автоматичної зброї калібру7,62х54 мм, 6,62х39 мм та 5,45х39 трасуючі, загалом понад 4 тис шт.