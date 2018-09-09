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Жахлива ДТП в Одесі: водій BMW раніше вже потрапляв у аналогічну аварію

22:55, 09 вересня 2018
Інциденти
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Власник BMW М5, раніше вже потрапляв в аналогічну ситуацію / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що навесні минулого року на Південній залізниці в Одесі горе-водій також влетів у зупинку громадського транспорту, тоді - в результаті зіткнення з Toyota Yaris.

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«Але, на щастя, тоді на зупинці не було людей. В результаті пошкодженими виявилися тільки транспортні засоби», - йдеться в повідомленні.

«Його BMW мчав на швидкості близько 200 км/год, хоча в поліцейському протоколі чомусь зазначено, що швидкість авто не перевищувала 60 км/год. Також, назустріч порушнику тоді пішли і в Суворовському районному суді, закривши справу про адміністративне правопорушення суто з формальних підстав - у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи терміну накладення адміністративного стягнення», - відзначили в поліції.

Таким чином, констатували в главку, «водій-порушник залишився безкарним і продовжував систематично порушувати правила дорожнього руху, більше того, постійно  брав участь у нелегальних автоперегонах вулицями Одеси».

Як повідомляв УНІАН, в Одесі ввечері 8 вересня при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла на зупинку громадського транспорту: двоє людей загинули, п'ятеро госпіталізовані.

Прокуратура повідомила про підозру водієві BMW.

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Теги: #Одеса#аварія#ДТП в Одесі