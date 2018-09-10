Рік після вибуху авто на Бессарабці: постраждала модель дала перше інтерв'ю (відео)
20:59, 10 вересня 2018Інциденти
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Наталія Целовальнікова вчиться жити по-новому.
Загиблий пасажир, чудом врятована дитина і водій, якому лікарі не давали шансів на життя.
Слідство у цій справі триває, жодного підозрюваного за цей час так і не назвали.
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А тим часом водій Наталія Целовальнікова вчиться жити по-новому. Про пекло, яке вона побачила, про плани і навіть жарти про власне тіло йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня 2017 року в Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля, в результаті якого загинув один чоловік.
У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала в результаті вибуху, відірвало ногу. Правоохоронці розслідують інцидент за статтею "умисне вбивство".
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