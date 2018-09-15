На півночі окупованого Криму стався новий хімічний викид - РосЗМІ

В окупованому Росією Криму зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі.

На півночі анексованого РФ Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі.

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Про це заявила так звана "глава регіонального управління" Росспоживнагляду Наталія Пеньковська, пише "РИА Новости".

За її словами, в порівнянні з початком тижня ситуація погіршилася.

"Ми зареєстрували перевищення гранично допустимих концентрацій по хлористому водню і сірчистому ангідриду. Цифри перевищують фоновий рівень. Перевищення гранично допустимих концентрацій по хлористому водню у нас зареєстровано в селі Перекоп, це найближча точка до кислотонакопичувача. Перевищення середньодобової концентрації відзначаються в дев'ять разів", - зазначила Пеньковська.

Однак вона заявила, що здоров'ю жителів нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в Армянську заявили про введення режиму надзвичайної ситуації.

Раніше, в ніч на 24 серпня в місті Армянськ на півночі окупованого РФ Криму з'явився невідомий наліт "липкої іржі", яким покрилися металеві предмети. Місцеві жителі почали скаржитися на утруднене дихання, першіння в горлі, висип і загальне нездужання.

Окупаційна влада заявила, що забруднення повітря пов'язане з випарами вмісту кислотного накопичувача, в який скидають хімічні відходи з 1971 року.

Українське слідство розглядає три версії забруднення повітря: через неправильну експлуатацію заводів на півночі півострова; через викид в атмосферу хімікатів в результаті військових навчань РФ і умисне забруднення повітря Росією для дестабілізації обстановки в Херсонській області з метою відновлення подачі води в окупований Крим.