У Києві затримали росіянина-нелегала з партією наркотиків

Затриманий громадянин РФ з 2009 року нелегально проживає в Україні.

У Києві В Подільському районі, поліція затримала громадянина РФ, у якого вилучили партію наркотичних речовин.

Читайте такожУ Львові поліція затримала алжирця за продаж наркотиків

Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

"Близько опівночі група швидкого реагування на вулиці Братській звернула увагу на двох підозрілих осіб: чоловіки, щойно помітили автомобіль поліції, розвернулися і помчали в протилежному напрямку. Командир полку поліції особливого призначення №1 Руслан Цикалюк розповів, що правоохоронці одразу наздогнали і зупинили цих пішоходів. В присутності понятих провели поверхневий огляд - і в одного з них в сумці виявили розфасовані в пакетики речовини, схожі на наркотичні," - повідомляють правоохоронці.

Як було встановлено, зловмисник затриманий - сорокарічний росіянин з 2009 року проживає в Україні, однак виду на проживання не має.

Правопорушення було задокументовано слідчо-оперативною групою Подільського управління поліції і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ст. 309 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів.

Вилучені речовини направлені на експертизу. Правоохоронці встановлюють, звідки зловмисник отримав партію речовин і з якою метою зберігав.

Як повідомляє УНІАН, 9 вересня в Києві затримали групу військових за збут наркотиків.