За даними російських ЗМІ, Кремль подумує про конфіскацію європейських активів.

Центральний банк Росії знову розродився погрозами - застерігає ЄС, що звернеться до російських судів з вимогою компенсації від європейських кредиторів, якщо блок продовжить використовувати заморожені в Європі активи для підтримки України, повідомляє Bloomberg.

Як зазначається у заяві російського регулятора, банк Росії "буде домагатися відшкодування збитків, заподіяних незаконним блокуванням і використанням його активів у розмірі, що дорівнює незаконно утриманим активам і втраченій вигоді".

Видання зазначає, що повідомлення російського Центробанку з'явилося на тлі обговорень у Брюселі про надання Україні кредиту, забезпеченого замороженими російськими активами.

Відео дня

Журналісти нагадують, що банк Росії на початку грудня вже подав позов до суду в Москві, вимагаючи від Euroclear 18,2 трлн рублів (227 млрд доларів). Bloomberg пише:

"Це приблизно дорівнює коштам центрального банку, які депозитарій тримає замороженими на своїх рахунках за межами Росії. Слухання призначено на 16 січня".

Видання зазначає, що головний банк Росії має намір домагатися "виконання судових рішень" у будь-якій державі.

У самій же РФ, за даними російських ЗМІ, тамтешня влада подумує у відповідь на використання російських заморожених активів конфіскувати європейські активи. Під удар, серед іншого, може потрапити і головний зберігач заморожених активів РФ - депозитарій Euroclear.

Заморожені активи РФ та фінансова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, ЄС на саміті 18-19 грудня розглядає питання надання Україні репараційного кредиту, який буде забезпечений замороженими активами РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що без репараційного кредиту для України "буде велика проблема".

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про ухвалення принципового рішення стосовно надання Україні репараційного кредиту.

В той же час, РФ налаштована боротися за заморожені активи. Банк Росії вже заявив про подання позову проти депозитарію Euroclear.

Вас також можуть зацікавити новини: