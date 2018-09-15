У Рівному патрульні намагалися зупинити п'яного водія з гранатою (відео)

На місце поліцейські відразу викликали вибухотехніків, а вулицю перекрили.

Замість того, щоб зупинитися, кермувальник лише тиснув на газ і невдовзі врізався у бетонний стовп.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, тяжких травм водій не зазнав, але був явно нетверезий, а в салоні поліцейські помітили гранату, схожу на протипіхотну РГД-5.

На місце поліцейські відразу викликали вибухотехніків, а вулицю перекрили. Водія відправили до лікарні, щоб встановити рівень алкогольного сп'яніння.