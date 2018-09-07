У харківському аеропорту п'яний іноземець побив пасажирів

Чоловік був п'яний, через що йому відмовили у посадці на літак «Харків – Дортмунд».

53-річний німець побив пасажирів і представників компанії-перевізника.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, інцидент стався увечері 6 вересня в залі очікування Харківського аеропорту. Чоловік був п'яний, через що йому відмовили у посадці на літак «Харків – Дортмунд».

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«Після відмови чоловік накинувся на людей, які були в режимній зоні. Щоб його втихомирити і вивести на свіже повітря, співробітники аеропорту викликали наряд прикордонників. Однак чоловік відмовився підкорятися вимозі слідувати за ними, і почав чинити опір», - розповіли в управлінні прикордонної служби.

В результаті, іноземця затримали та передали співробітникам поліції. За п'яний дебош чоловікові загрожує штраф.

Як повідомляв УНІАН, з Лук'янівського СІЗО в Києві втік вбивця. Вся поліція Києва орієнтована на пошук втікача.