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В Одесі маршрутка врізалася в стовп: постраждали дев'ятеро пасажирів

23:29, 15 вересня 2018
Інциденти
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Троє постраждалих - діти / фото od.npu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області. 

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Зазначається, що водій маршрутки не впорався з управлінням під час руху по вулиці Отамана Головатого. Мікроавтобус зіткнувся з електроопорою, в результаті чого дев'ятеро осіб отримали травми, троє з них - діти. 

Усіх постраждалих доправили до лікарні. Становлюється ступінь отриманих ушкоджень. На місці працюють співробітники поліції. 

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Теги: #ДТП в Одесі