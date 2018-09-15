В Одесі маршрутка врізалася в стовп: постраждали дев'ятеро пасажирів
23:29, 15 вересня 2018Інциденти
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ДТП сталася близько 20.30 на вулиці Отамана Головатого.
Троє постраждалих - діти / фото od.npu.gov.ua
В Одесі мікроавтобус врізався в електропору, внаслідок чого постраждали дев'ятеро осіб.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
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Зазначається, що водій маршрутки не впорався з управлінням під час руху по вулиці Отамана Головатого. Мікроавтобус зіткнувся з електроопорою, в результаті чого дев'ятеро осіб отримали травми, троє з них - діти.
Усіх постраждалих доправили до лікарні. Становлюється ступінь отриманих ушкоджень. На місці працюють співробітники поліції.
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