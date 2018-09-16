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У Києві горіла недобудована п'ятиповерхівка (фото, відео)

20:39, 16 вересня 2018
Інциденти
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Пожежу на вул. Ясногорської в Києві ліквідовано / фото dsns.gov.ua

Пожежникам вдалося ліквідувати пожежу, яка сталася сьогодні ввечері на вул. Ясногірській, 11, у Шевченківському районі Києва на площі 800 кв. м.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

фото dsns.gov.ua

У відомстві нагадали, що повідомлення про займання покрівлі п'ятиповерхового недобудованого будинку надійшло сьогодні о 18:07.

О 19:22 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:39 - ліквідувати.

фото dsns.gov.ua

На місці події працювали 18 одиниць рятувальної техніки, а також 52 людини.

Інформації про загиблих і травмованих поки немає. Причина загоряння з'ясовується.

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Теги: #пожежа#пожежа в Києві