У Києві горіла недобудована п'ятиповерхівка (фото, відео)

На місці події працювали 18 одиниць рятувальної техніки, а також 52 людини.

Пожежникам вдалося ліквідувати пожежу, яка сталася сьогодні ввечері на вул. Ясногірській, 11, у Шевченківському районі Києва на площі 800 кв. м.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

У відомстві нагадали, що повідомлення про займання покрівлі п'ятиповерхового недобудованого будинку надійшло сьогодні о 18:07.

О 19:22 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:39 - ліквідувати.

На місці події працювали 18 одиниць рятувальної техніки, а також 52 людини.

Інформації про загиблих і травмованих поки немає. Причина загоряння з'ясовується.