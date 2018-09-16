У Києві горіла недобудована п'ятиповерхівка (фото, відео)
20:39, 16 вересня 2018Інциденти
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На місці події працювали 18 одиниць рятувальної техніки, а також 52 людини.
Пожежу на вул. Ясногорської в Києві ліквідовано / фото dsns.gov.ua
Пожежникам вдалося ліквідувати пожежу, яка сталася сьогодні ввечері на вул. Ясногірській, 11, у Шевченківському районі Києва на площі 800 кв. м.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.
фото dsns.gov.ua
У відомстві нагадали, що повідомлення про займання покрівлі п'ятиповерхового недобудованого будинку надійшло сьогодні о 18:07.
О 19:22 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:39 - ліквідувати.
фото dsns.gov.ua
На місці події працювали 18 одиниць рятувальної техніки, а також 52 людини.
Інформації про загиблих і травмованих поки немає. Причина загоряння з'ясовується.
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