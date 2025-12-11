Без підтримки союзників Україні буде вкрай складно віднайти гроші.

Дефіцит бюджету України на наступний рік складає до 50 мільярдів доларів. Підвищення зарплат військовослужбовцям збільшить цей дефіцит, для покриття якого ще потрібно знайти кошти. Таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив під час зустрічі із журналістами в четвер ввечері, 11 грудня.

"Коли ви кажете: давайте збільшимо зарплати військовим - я тільки за. Але це плюс ще до цього дефіциту. Тому це надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів. В наступному році будемо боротись за відповідні рішення з партнерами", - пояснив Зеленський.

Збільшення виплат тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна зможе залучити, каже президент.

"Треба розуміти, що сьогодні ми боремося за 45-50 мільярдів доларів на наступний рік. Вони йдуть на деякі речі, не заробітні плати. Але все одно ми з вами розуміємо, що все це один бюджет, один кошик. І суми, які зараз є в бюджеті, який критикують - це з урахуванням, що я знайду, як покрити цей дефіцит у 45-50 мільярдів доларів", - зазначив Зеленський.

Зарплати військовим в Україні - останні новини

Раніше голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа запевнила, що Верховна Рада обов’язково розгляне питання підвищення зарплат військовим - але вже в наступному році, і тільки після забезпечення фінансування дефіциту бюджету. Ймовірність того, що бюджет зазнає змін, Підласа оцінила у 99%.

В той же час командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що наразі зарплата військовослужбовця в Україні є недостатньою, і питання по ній стоїть "дуже гостро".

