Також у Німеччині висловилися про використання російських активів.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що було б чудово укласти мирну угоду щодо України до Різдва, однак він вважає, що такий документ повинен бути "стабільним" та не поспішним. Його слова цитує The Guardian.

Також Вадефуль наголосив на важливості укладення угоди про використання заморожених російських активів. За його словами, потрібно посилити тиск на РФ.

Крім того, дипломат запевнив, що Німеччина підтримує пропозицію ЄС щодо використання активів РФ для фінансування України.

Він вважає, що у Берліні "дещо оптимістичні" щодо того, що ця пропозиція буде підтримана.

"Це абсолютно наша мета. І Путін повинен знати, що, незалежно від того, чи буде він готовий до угоди, ми будемо підтримувати Україну, захищати її суверенітет і бути разом з її народом", - підсумував Вадефуль.

Мирна угода щодо закінчення війни - останні новини

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав США не схиляти Зеленського до несправедливого миру. Також він вважає, що мирна угода між Україною і Росією не може бути укладена без участі Європи.

"Було б помилкою примушувати президента України до миру, який його народ не підтримає після чотирьох років страждань і смертей. Тому ми ясно даємо зрозуміти, що демонструємо стійкість у своїй підтримці України в досягненні спільних цілей", - зазначив Мерц.

Водночас The Washington Post писав, що контури мирної угоди для України стають чіткими. Багато різних чиновників кажуть, що успіх переговорів залежить від готовності президента Дональда Трампа підтримати угоду, не тиснучи надмірно на Київ та європейських союзників.

