Гіпс - це мінерал на основі кальцію, який був ключовим інгредієнтом у стародавній штукатурці та цементі.

Близько 1800 років тому в римській Британії люди, які готували тіла до поховання, створювали пастоподібну масу, схожу на гіпс, і наносили її на трупи, залишаючи відбитки пальців, які видно і донині. Про це пише Live Science.

Зазначається, що ці нещодавно виявлені відбитки свідчать про безпосередній підхід до похоронних обрядів у III і IV століттях нашої ери, заявили археологи.

Група дослідників, які беруть участь у проєкті "Бачачи мертвих" у Йоркському університеті, вивчала загадкову практику використання рідкого гіпсу для заповнення кам'яних і свинцевих трун людей, які жили в Йоркширі за часів Римської імперії.

Цікаво, що гіпс - це мінерал на основі кальцію, який був ключовим інгредієнтом у стародавній штукатурці та цементі. Під час нагрівання та змішування з водою гіпс перетворюється на текучу рідину, яку іноді називають гіпсом. Ця густа рідина, якщо її вилити на тіло, твердне, утворюючи гіпсову оболонку або відбиток покійного, подібно до зліпків у Помпеях.

Важливо, що в районі Йоркшира виявлено щонайменше 45 поховань, виконаних із використанням рідкого гіпсу. Під час дослідження одного з них - кам'яного саркофага, знайденого в 1870-х роках, який раніше не піддавався ретельному вивченню, - команда виявила дивовижну підказку щодо способу нанесення рідкого гіпсу: хтось наносив його вручну. Морін Керролл, археолог-риміст із Йоркського університету та головний дослідник проєкту "Бачачи мертвих", повідомила:

"Коли ми підняли облицювання і почали очищення та 3D-сканування, ми виявили відбитки пальців і були вражені. Їх ніколи раніше не бачили, і ніхто ніколи не знімав облицювання з саркофага".

Вона пояснила, що раніше команда припускала, що рідкий гіпс нагрівали щонайменше до 150 градусів за Цельсієм і виливали на тіло. Однак наявність відбитків пальців означає, що гіпсова суміш, ймовірно, була м'якою пастою, якою хтось розмазував тіло в труні. Гіпс було нанесено дуже близько до країв труни, тому відбитки пальців не було видно доти, доки команда не витягла оболонку з труни.

За словами Керролл, відбитки пальців і сліди рук свідчать про тісний особистий контакт римлян зі своїми померлими.

"Це вражаючий слід людської діяльності, який, як відомо, не зберігається на тілі в римському похоронному контексті", - зазначила вона.

Цікаво, що сліди можуть містити додаткові підказки про людину або людей, які ховали померлих, - наприклад, про те, хто останнім торкався покійного: професійний трунар або член сім'ї.

"Ми сподіваємося витягти потенційні залишки ДНК з відбитка руки для дослідження в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні. Це малоймовірно, але в кращому разі ми зможемо визначити генетичну стать, що було б величезним досягненням", - додала Керролл.

Вивчення стародавніх римлян

Римська імперія часто асоціюється з прогресом, урбанізацією та культурними змінами, але нове наукове дослідження розкриває темний бік того, як Рим приносив "прогрес" на землі варварів. Аналізуючи сотні скелетів з часів залізного віку та римського періоду, вчені виявили, що римське панування на півдні Британії призвело до значного погіршення здоров'я місцевого населення.

