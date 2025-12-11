Лідерами стали пристрої від Apple, Samsung, OnePlus, Google і Oppo.

Експерти з Gizmochina склали рейтинг п'яти найкращих смартфонів 2025 року, враховуючи лише моделі, доступні на глобальному ринку.

У виданні зазначили, що виробники смартфонів цьогоріч відмовилися від експериментальних функцій та зосередилися на ключових користувацьких технологіях: удосконаленні камер, підвищенні автономності та інтеграції розумних алгоритмів на пристрої. У підсумку ринок отримав найпродуманіші флагмани за останні роки.

iPhone 17 Pro Max . На думку оглядачів, у 2025-му Apple довела формулу iPhone до досконалості. iPhone 17 Pro Max оснащений найпотужнішим на ринку чипом A19 Pro, міцним алюмінієвим корпусом та оновленою потрійною камерою з 8-кратним зумом. Автономність зросла до рекордних 39 годин, а парова камера охолодження запобігає перегріванню і троттлінгу.

. На думку оглядачів, у 2025-му Apple довела формулу iPhone до досконалості. iPhone 17 Pro Max оснащений найпотужнішим на ринку чипом A19 Pro, міцним алюмінієвим корпусом та оновленою потрійною камерою з 8-кратним зумом. Автономність зросла до рекордних 39 годин, а парова камера охолодження запобігає перегріванню і троттлінгу. Galaxy S25 Ultra . Корейський виробник зробив основний акцент на ШІ, і це спрацювало. Функції Call Transcript, покращений Circle to Search і Now Bar перетворюють смартфон на повноцінний робочий інструмент. Інші характеристики теж на висоті: топовий Snapdragon 8 Elite, камера 200 МП і 7 років оновлень.

. Корейський виробник зробив основний акцент на ШІ, і це спрацювало. Функції Call Transcript, покращений Circle to Search і Now Bar перетворюють смартфон на повноцінний робочий інструмент. Інші характеристики теж на висоті: топовий Snapdragon 8 Elite, камера 200 МП і 7 років оновлень. OnePlus 15 . Один із найбільш технічно просунутих смартфонів на ринку: він отримав AMOLED-дисплей із частотою 165-Гц, акумулятор на 7300 мАг, дротову зарядку 120 Вт, чипсет Snapdragon 8 Gen 5 Elite і масивну випарну камеру площею 5731 мм².

. Один із найбільш технічно просунутих смартфонів на ринку: він отримав AMOLED-дисплей із частотою 165-Гц, акумулятор на 7300 мАг, дротову зарядку 120 Вт, чипсет Snapdragon 8 Gen 5 Elite і масивну випарну камеру площею 5731 мм². Pixel 10 Pro XL . Google традиційно ставить ПЗ вище заліза, і Pixel 10 Pro XL став апогеєм цієї філософії. Процесор Tensor G5 не рекордно потужний, але відмінно справляється із завданнями ШІ. Камера, при цьому, одна з найкращих на ринку.

. Google традиційно ставить ПЗ вище заліза, і Pixel 10 Pro XL став апогеєм цієї філософії. Процесор Tensor G5 не рекордно потужний, але відмінно справляється із завданнями ШІ. Камера, при цьому, одна з найкращих на ринку. Oppo Find X9 Pro . Це найкращий камерофон року багато в чому завдяки 200-МП телефотомодулю Hasselblad. До того ж телефон отримав акумулятор 7500 мАг захист IP69 і екран з яскравістю 3600 ніт.

Раніше відомий техноблогер MKBHD назвав 10 своїх улюблених смартфонів у 2025 році. Базовий iPhone 17 переміг у головній номінації "Смартфон року", а найкращим камерофоном виявився не iPhone 17 Pro Max, а китайський флагман.

Як УНІАН уже писав, провал iPhone Air змусив Android-виробників відмовитися від тонких телефонів. Основна складність полягає в проєктуванні девайса тонше 6 мм, не жертвуючи технічними характеристиками.

