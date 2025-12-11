Попри високий рівень життя, Швейцарія добре відома й дороговизною, тобто комфортність життя - недешеве задоволення.

У новому глобальному рейтингу одразу 38 європейських міст потрапили до топ-50 найкомфортніших для життя, найкращим визнана швейцарська столиця Берн. Як пише TimeOut, оцінювання включало безпеку, якість житла, медицину, інфраструктуру та інші важливі критерії.

Зокрема, ECA International для створення рейтингу розташування на 2025-26 роки проаналізувала 275 міст за низкою показників: стан інфраструктури, чистота повітря, доступ до охорони здоров’я, особиста безпека, політична стабільність, наявність соціальних зв’язків, дозвілля, стан житла та комунальних послуг, а також клімат.

Результат виявився однозначним: Європа посіла всі 10 перших місць, а переможцем став швейцарський Берн.

"Такий результат відображає десятиліття інвестицій у чисте довкілля, високоякісну медицину та транспортну інфраструктуру", - заявили в ECA International.

Символічно, що жодне європейське місто не опинилося серед аутсайдерів рейтингу.

Чому Берн став номером один

Берн - красиве та спокійне місто, побудоване навколо вигину річки Ааре. Його середньовічний Старий центр (Altstadt) веде історію з XII століття.

Серед особливо популярних місць - Freibad Marzili: улюблена зона купання з прозорими бірюзовими водами, Kulturzentrum Reitschule: культурний простір із концертами, театром і кінопоказами.

Попри високий рівень життя, Швейцарія добре відома й дороговизною. Чимало міст із рейтингу ECA одночасно фігурують у списках найдорожчих для оренди та харчування. Виходить, що комфортність життя - недешеве задоволення.

Топ-10 найкомфортніших і найбезпечніших міст світу

Берн, Швейцарія

Копенгаген, Данія

Ставангер, Норвегія

Женева, Швейцарія

Люксембург, Люксембург

Гаага, Нідерланди

Відень, Австрія

Мюнхен, Німеччина

Дублін, Ірландія

Лісабон, Португалія

Новини туризму

Нагадаємо, туристи, які планують в Італії відвідати знаменитий балкон, пов’язаний із історією Ромео та Джульєтти, тепер повинні оплачувати за вхід. Йдеться за "Будинок Джульєтти" у Вероні, який став місцем паломництва через схожість вигаданого прізвища "Капулетті" зі справжньою родиною "Даль Капелло", яка жила у палаццо. Малий балкон над внутрішнім двориком вважають схожим на той, де персонажі Шекспіра зізнаються одне одному в коханні. З 6 грудня нові правила забороняють заходити у двір без квитка до музею всередині будинку.

