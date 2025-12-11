Падінню експорту посприяли результативні атаки морських дронів на тіньовий флот РФ.

Доходи Росії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів у листопаді знизилися через зменшення обсягів поставок та падіння цін, сягнувши найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Зазначається, що доходи Росії від експорту нафти та палива в листопаді 2025 року впали до 10,97 млрд доларів, що на 3,59 млрд доларів менше за аналогічний місяць минулого року. Цьому посприяло зниження вартості нафти марки Urals у листопаді на 8,2 долара - до 43,52 долара за барель.

Відео дня

Експорт нафти та нафтопродуктів у листопаді також знизився - приблизно на 400 000 барелів на добу, до 6,9 млн барелів на добу. Зазначається, що падінню посприяли атаки України на кораблі "тіньового флоту" РФ та санкції Заходу.

"Варто зазначити, що загальний обсяг морського експорту (Росії, - УНІАН) через Чорне море впав на 42% - до 910 000 барелів на добу через нещодавні атаки України на судна і об'єкти "тіньового флоту", - зазначає МЕА, коментуючи зниження доходів РФ від експорту нафти та нафтопродуктів у листопаді.

Як випливає зі звіту, не кращі справи у РФ і з видобутком нафти. За даними МЕА, минулого місяця цей показник знизився до 9,03 млн барелів на добу з 9,24 млн барелів на добу в жовтні.

Санкції проти Росії - останні новини

Останнім часом Україна активізувала атаки на російський "тіньовий флот", які у мережі називають найдієвішими санкціями. Ввечері 28 листопада неподалік від берегів Туреччини було атаковано два танкери "тіньового флоту" РФ. Як повідомили УНІАН джерела, підсанкційні танкери KAIRO та VIRAT уразили морські дрони Служби безпеки України Sea Baby. Обидва судна отримали значні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації.

Це вже далеко не перша серія вибухового "страждання" танкерів "тіньового флоту" РФ. Видання Newsweek на початку липня повідомляло про п’ять уражених суден.

Цілей для морських дронів більше ніж достатньо. Згідно з дослідженням компанії Dryad Global, кількість танкерів у складі "тіньового флоту" Росії зросла з менш ніж 100 на початку 2022 року до 300–600 у 2025-му.

Окрім українських морських санкцій по експортних доходах РФ вдарили і обмеження Заходу. Як відомо, 22 жовтня США запровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснефти".

І хоча РФ після початкового обвалу нафтоекспорту вдалося його частково відновити, "країні-бензоколонці" доводиться продавати нафту з шаленими знижками.

Вас також можуть зацікавити новини: