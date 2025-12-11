Місто Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил Оборони України. Про це у Facebook повідомляє 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
У медійному просторі активно поширюються повідомлення про нібито встановлення російськими військами контролю над населеним пунктом Сіверськ.
"Ці заяви ґрунтуються на недостовірних коментарях і тиражуються інформаційними ресурсами, що працюють на користь противника", - сказано у повідомленні.
У бригаді наголосили, що попри складні погодні умови та щільний туман, ворог проводить спроби інфільтрації піхотними групами у межі населеного пункту.
"На підступах до Сіверська українські підрозділи завдають значних втрат штурмовим групам противника, знищуючи до половини їхнього особового складу. Проте окремим дрібним групам вдається проникати в підвали багатоповерхових будівель, що ускладнює їхнє швидке знешкодження", - йдеться у повідомленні.
При цьому там зазначають, що фіксуються поодинокі намагання окупантів встановити свої прапори та інші символи на окремих будівлях, щоб створити видимість контролю над містом і задовольнити політичні потреби свого керівництва.
"Усі такі інформаційні та тактичні спроби закінчуються для ворога черговими втратами та не призводять до досягнення заявлених цілей", - наголошують в бригаді.
Ситуація у Сіверську - що відомо
Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито повністю захопили місто Сіверськ у Донецькій області. Також він висловився про створення так званої "смуги безпеки".
Путін провів нараду з російським військовим командуванням, де йому доповіли про нібито "взяття" Сіверська, за що він подякував окупантам на цьому напрямку.
"Звільнення міста Сіверськ і успішні наступальні дії на цьому напрямку значно наближають новий - успішний, не сумніваюся в цьому, - наступ на інших напрямках і вигнання українських збройних формувань з нашої території, відновлення мирного життя на землі Донбасу", - наголосив президент РФ.