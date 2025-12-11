Путін заявив, що так звана "смуга безпеки" в прикордонних районах України створюється в плановому порядку.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито повністю захопили місто Сіверськ у Донецькій області. Також він висловився про створення так званої "смуги безпеки". Його слова цитують росЗМІ.

Зазначається, що Путін провів нараду з російським військовим командуванням, де йому доповіли про "оперативну обстановку" на фронті. Зокрема, йому доповіли про нібито "захоплення Сіверська", за що він подякував окупантам на цьому напрямку.

"Звільнення міста Сіверськ і успішні наступальні дії на цьому напрямку значно наближають новий - успішний, не сумніваюся в цьому, - наступ на інших напрямках і вигнання українських збройних формувань з нашої території, відновлення мирного життя на землі Донбасу", - сказав Путін.

Крім того, російський диктатор продовжує ігнорувати мирний процес. Він наказав своїм військам продовжувати бої проти України для "виконання всіх цілей" Кремля.

Путін заявив, що "смуга безпеки" в прикордонних районах України створюється в плановому порядку. Також, за його словами, триває ліквідація оточених українських угруповань на східному березі річки Оскіл і в Димитрові.

Ситуація в Сіверську - що відомо

Раніше Оперативне командування "Схід" Сухопутних військ ЗС України повідомило, що заяви про встановлення ворогом контролю над містом Сіверськ Донецької області не відповідають дійсності. Зазначається, що ситуація залишається напруженою.

В ОК "Схід" розповіли, що ворог, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Проте Сили оборони знищують загарбників у місті та на його підступах.

