Він підкреслив, що остаточне рішення щодо територій має бути справедливим і базуватися на позиції народу.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що питання щодо можливих територіальних рішень має визначати народ України шляхом виборів або референдуму. Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ.

Він підкреслив, що остаточне рішення щодо територій має бути справедливим і базуватися на позиції народу.

"Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України", - пояснив Зеленський.

Відео дня

За його словами, американська сторона пропонує на частині Донеччини створення так званої "вільної економічної" або, як кажуть у РФ, "демілітаризованої" зони. Згідно з цим планом українські війська повиніі вийти з частини території, а російські - не заходити туди.

Він зазначив, що залишається багато питань, а саме: хто керує цією зоною, який буде механізм моніторингу, чи відводить війська Росія на дзеркальну відстань і як запобігти можливій інфільтрації російських сил під виглядом "цивільних".

Зеленський наголосив, що запропонована модель не в інтересах України, бо справедливо стояти на контактній лінії. Тому Київ шукає справедливі рішення, засновані на паритеті та безпекових гарантіях. Він вважає, що наразі насправді багато чого залежить від українського війська. Президент додав:

"Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію".

"Мирний план" США - питання територій

Росія і США вимагають, щоб Київ відступив приблизно з чверті Донецької області та частини сусідньої Луганської області, які все ще перебувають під контролем України. Видання Financial Times зазначало, що ця територія є політично важливою для Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: