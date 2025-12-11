Позиція України незмінна – потрібне припинення вогню.

Після кількох раундів переговорів з Російською Федерацією Сполучені Штати Америки вважають, що повне припинення вогню в Україні прямо залежить від підписання рамкової угоди.

Таку думку висловив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, пише ZN.UA. На його думку, росіяни не підуть на припинення вогню, якщо немає угоди.

"Наша позиція не змінилася – ми вважаємо, що сізфаєр потрібен. Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант сізфаєру – це підписання рамкової угоди", – зауважив президент.

За його словами, на пропозиції, які лунають з Вашингтона, ймовірно, впливає саме позиція Москви:

"Сполучені Штати Америки сьогодні вважають, що ми близькі до угоди, давайте зробимо і буде одразу сізфаєр всюди, а потім почнемо різні інші кроки. Це позиція американців на сьогодні. Я так розумію, що просто "рускі" їм сказали, що ми не дамо ніякого перемир'я, якщо не буде підписано угоду".

Говорячи про перемирʼя в енергетиці чи водних ресурсах, Зеленський підтвердив, що над таким планом працювали у Туреччині. Про це йому казав турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган.

"Я йому сказав, що ми підтримаємо. Він хотів організацію відповідної зустрічі – спершу на рівні команд, а потім на рівні лідерів. Я йому сказав, що ми готові", – додав президент України.

Завершення війни в Україні: що кажуть у США

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп розчарований Україною та Росією та не хоче "зустрічей заради зустрічей".

Вона зазначила, що наступна зустріч української та американської делегації, яка попередньо має відбутися 13 грудня, буде лише за умови, якщо американці побачать шанс на укладення мирної угоди.

