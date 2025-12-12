Автори стверджують, що минулої весни розвідники з України, РФ та США працювали над секретним проєктом мирної угоди, але зусилля замінили нові переговори.

Спроби президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, як правило, йдуть за одним і тим же сценарієм. Вашингтон робить кроки, сприятливі для Кремля, Україна та союзники намагаються помʼякшити план, але Росія відхиляє компромісну пропозиції.

Далі Україна опиняється під тиском, і новий раунд мирних зусиль не надто відрізняється від попередніх. Однак сторони посилили свої позиції та підвищили ставки, пише The Economist.

8 грудня президент України Володимир Зеленський відкинув останню пропозицію Трампа, коли відмовився від територіальних поступок без надійних гарантій безпеки. Він додав, що в України та Америки різні бачення миру.

Відео дня

Після цього американський лідер сказав, що "Україна програє війну, а її президент узурпував владу, уникнувши виборів", додають автори матеріалу. Зеленський тоді відповів, що готовий до виборів, якщо США та Європа зможуть гарантувати безпеку їх проведення.

"Жест Зеленського був, ймовірно, більше риторичним, ніж реалістичним. Українці не дуже зацікавлені у виборах під час війни, а їх проведення було б логістично складним завданням. Але його слова видавали зростаючу тривогу та бажання продемонструвати рух. Повідомлення про те, що Трамп наполягає на укладенні угоди до Різдва, є перебільшеними, але Київ перебуває під тиском", – сказано в матеріалі.

Неназваний європейський дипломат описав останні вимоги як "класичну психологічну операцію Трампа". Wall Street Journal писало, що американські чиновники надали європейським колегам секретні пропозиції щодо масштабних ділових угод з Росією, які частково будуть фінансуватися за рахунок мільярдів заморожених російських активів. Європа ж хоче використати ці кошти для допомоги Україні.

У Штатах діють так, ніби передача Росії територій, які вона не окупувала, принесе мир. Однак все свідчить про те, що правитель РФ Володимир Путін розглядає це як засіб досягнення політичного підкорення України, пише видання.

РФ використовує нові переговори для зриву санкцій

Автори стверджують, що минулої весни розвідники з України, РФ та США працювали над секретним проєктом мирної угоди. Але ці зусилля замінили нові непередбачувані переговори, які проводив посланець Трампа Стів Віткофф.

Створений ним та посланцем Кремля Кирилом Дмитриієвим план зʼявився наступного дня після того, як Трамп у приватному порядку схвалив ініціативу республіканця Ліндсі Грема, тож видання припускає, що Росія використовувала переговори як спробу зірвати санкції.

"Це операція з впливу, замаскована під мирний план", – зазначив американський чиновник.

Уже 7 грудня президент США заявив, що його план отримав повну згоду з боку Росії, а Зеленський його нібито навіть не читав. Та записи свідчать про інше.

"Кілька днів тому Юрій Ушаков, радник Кремля, сказав, що Путін має "критичне, навіть негативне ставлення" до плану. Трамп просто вирішив звинуватити слабшу сторону. Україна перебуває у скрутному становищі. Європейські союзники, можливо, нарешті зважаться використати заморожені російські активи, але довгострокові економічні перспективи є похмурими", – сказано в матеріалі.

Ситуація на полі бою є ще суворішою. Протягом багатьох років російські загарбники не досягли великого прориву. Однак зіткнення набирають обертів.

Зусилля щодо завершення війни: інші новини

У Білому домі кажуть, що президент США Дональд Трамп розчарований Україною та Росією. Речниця Керолайн Левітт додала, що американський лідер більше не хоче "зустрічей заради зустрічей".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи "мирний план" Трампа, сказав, що є проблема у тому, як американська сторона бачить вирішення проблеми Донбасу. Так, у США бачить "компроміс" по Донбасу в тому, що ЗСУ виходять з Донецької області, а російська армія не заходить. Однак хто контролюватиме ці домовленості та території – невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: