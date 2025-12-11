Графіки відключень 12 грудня: коли вимикатимуть світло в Україні в п’ятницю

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою.

В п’ятницю, 12 грудня, графіки погодинних відключень планують застосовувати в усіх регіонах України. Таку інформацію повідомляє "Укренерго".

Заходи обмеження споживання електроенергії будуть поширюватися і на промислових споживачів, для яких обмежть потужність постачання.

Незмінною причиною для обмеження подачі світла залишаються наслідки ракетно-дронових атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру.

Енергетики не вказують, скільки черг відключення буде задіяно в п’ятницю, 12 грудня, проте з попередніх заяв очільника "Укренерго" Віталія Зайченко можна зробити висновок, що відсутність світла у населення триватиме приблизно 12 годин на добу.

Відключення світла в Україні - останні новини

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважєа, що для того, аби повернути енергосистему України до її початкового стану без відключень світла, може знадобитися кілька років вже після завершення російської агресії.

За словами голови правління "Укренерго" Віталія Зайченко, зараз найгіршим сценарієм для українців може бути відсутність світла, води та тепла в їхніх домівках, тобто тотальний блекаут. Проте ймовірність того, що подібне дійсно станеться, він вважає суто умовною.

