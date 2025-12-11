Президент України Володимир Зеленський і європейські лідери домагаються проведення спільного дзвінка з Трампом.

У суботу, 13 грудня, в Парижі очікується зустріч високопоставлених американських чиновників із високопоставленими представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення "мирного плану" президента США Дональда Трампа. Про це пише видання Axios із посиланням на представника Білого дому та українського чиновника.

Зазначається, що Україну, Німеччину, Францію та Велику Британію представлятимуть на зустрічі їхні радники з нацбезпеки, проте невідомо, хто представлятиме США. Участь держсекретаря Марко Рубіо - який одночасно є радником президента Трампа з національної безпеки - залишається під питанням.

Важливо, що він очолював американську делегацію на переговорах з Україною в Женеві три тижні тому, але тепер обговорення ведуть спецпосланець президента Стів Віткофф і його зять і радник Джаред Кушнер.

За даними Білого дому та інших джерел, президент України Володимир Зеленський і європейські лідери домагаються проведення спільного дзвінка з президентом Трампом.

За даними видання, детальна відповідь України на останню версію американського "мирного плану" містить нові ідеї щодо того, як врегулювати ключові спірні питання, зокрема питання території та статусу Запорізької атомної електростанції.

"Мирний план" США - чи є розбіжності

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заперечує розбіжності під час телефонної розмови з Трампом та очікує майбутніх перемовин зі США. За його словами, він очікує перемовин цими вихідними з американськими чиновниками щодо мирного плану, який запропонувала європейська сторона.

