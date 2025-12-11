У відомстві наголосили, що військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, а не тільки до штурмових.

Спрощено механізм переміщення військовослужбовців між військовими частинами, але це не змінює умови повернення до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Водночас слід зазначити, що ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини", - наголошується у повідомленні.

"Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ. Військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин",- додають в Генштабі.

Відео дня

Зазначається, що Генштабом ЗСУ здійснюються системні кроки щодо спрощення механізмів переміщення військовослужбовців між військовими частинами та відходу від "паперової армії".

Також запроваджено спрощений механізм надсилання засобами електронного документообігу рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу.

Наголошується, що запроваджений механізм гарантує, що рекомендаційний лист обов’язково буде розглянутий командиром військової частини у найкоротший термін. Військовий тепер не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки (відділення, взводу, роти, батальйону), що зменшує суб’єктивні чинники у прийнятті рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів.

У Генштабі повідомили про спрощення механізму призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин. Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, а документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генерального штабу ЗС України.

"Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням", - наголошують в Генштабі.

У повідомленні сказано, що рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби.

Повернення військових із СЗЧ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік наголосив, що у Збройних силах немає жодних розпоряджень, чи директив про те, що військовослужбовці, які повертаються із СЗЧ (самовільне залишення частини), направляються тільки в штурмові полки.

Він спростував поширену в ЗМІ інформацію, що Генеральний штаб буцімто змінив механізм повернення із СЗЧ, й тепер можна повернутися тільки в ДШВ або штурмові полки.

Вас також можуть зацікавити новини: