Нова версія ракети отримає багато змін.

Стали відомі нові подробиці про німецьку крилату ракету Taurus Neo, яка замінить попередню модифікацію озброєння. Вона може отримати новий двигун, що може допомогти Україні отримати цю зброю, пише Defense Express.

Видання Hartpunkt повідомляє, що компанія Taurus Systems GmbH планує інвестувати близько 400-500 мільйонів євро в матеріали для виробництва ракет Taurus Neo. Це дасть змогу в майбутньому розгорнути масове виробництво.

Нова версія ракети отримає багато змін, а однією з головних стане заміна турбовентиляторного двигуна P8300-15. Це потенційно може збільшити дальність польоту на 15-20% порівняно зі стандартною Taurus.

Відео дня

Джерела розповіли журналістам, що зараз основний пріоритет приділяється німецьким виробникам, які могли б створити двигун для Taurus Neo. Зокрема, розглядається співпраця з AeroDesignWorks GmbH.

У Defense Express же зазначили, що зміна двигуна є дуже важливим фактором, оскільки стандартний Taurus оснащується P8300-15, який виробляє американська компанія Williams. Це означає, що як сам двигун, так і ракета з ним підпадає під експортні обмеження США.

У виданні вважають, що заміна американського двигуна ракети на німецький збільшила б шанси на отримання Україною цієї зброї, оскільки Берліну не доведеться отримувати дозвіл від США на передачу ракет. Схожа ситуація була б і з Японією, адже країна не може постачати озброєння або його критичні компоненти в країни, що перебувають у стані війни.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk і Taurus

Раніше німецький бригадний генерал у відставці Клаус Віттманн спрогнозував, чи може Україна отримати ракети Tomahawk і Taurus. Він висловив переконання, що питання ракет Taurus не знято з порядку денного, адже Україні необхідні далекобійні засоби для ударів по Росії.

Говорячи про ракети Tomahawk, Віттманн зазначив, що президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не наважиться передати цю зброю Україні. Він підкреслив, що Вашингтон бажає залишатися нейтральним у війні між Україною і Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: