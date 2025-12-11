Зеленський не виключає, що США дійсно хочуть знати до Різдва, на якому етапі перебуває мирна угода.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не вказувала Україні крайні терміни щодо укладення мирної угоди. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, пише "РБК-Україна".

"Якихось конкретних ультимативних рамок дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше - це факт. США хочуть скоріше закінчити - ми це чуємо від них", - сказав український лідер.

Зеленський не виключає, що США дійсно хочуть знати до Різдва, на якому етапі перебуває мирна угода. Також він підкреслив, що Україна хоче домогтися миру якнайшвидше, але насамперед важливий результат.

Деталі "нового" мирного плану Трампа

Раніше видання ZN.UA отримало доступ до "оновленого" мирного плану, який Вашингтон передав Києву. Новий план виключає основний "непроукраїнський" пункт - загальна амністія за військові злочини.

Зазначається, що американський план складається з чотирьох документів: основної угоди на 20 пунктів, рамкових безпекових запевнень, окремого документа щодо НАТО та американо-російської угоди. За оцінкою ЗМІ, вони більше нагадують "понятійні записи", ніж міжнародні договори.

Крім того, у виданні поділилися, що основний документ фактично визнає контроль Росії над Кримом, Донбасом і частинами Запорізької та Херсонської областей. Також пропонується створення демілітаризованої зони в Донецькій області та заморожування лінії фронту на півдні.

