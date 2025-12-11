За словами президента, Росія відмовляється виходити з Херсонської та Запорізької областей.

В проєкті "мирного плану" пропонувався вихід росіян з деяких територій в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях, які вони окупували. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами.

"Окрім непогоджених поки позицій щодо Донеччини, в документі пропонувався вихід "рускіх" з деяких шматочків наших областей, де вони зараз перебувають. Це те, що розглядається. Тобто вони виходять з відповідних шматочків Харківської, Сумської області, Дніпровщини, де вони є", - сказав він.

При цьому додав, що Росія відмовляється залишати окуповану частину Херсонської та Запорізької областей.

"Херсон, Запоріжжя - їхня позиція, що ні, не відходять, і стоїмо, де стоїмо. Це сьогодні так. Я просто констатую факт", - сказав він.

"Мирний план" США - станні новини

Як повідомляв УНІАН, Axios з посиланням на українських та американських чиновників розповіла, що Україна у середу надіслала адміністрації Дональда Трампа свою покрокову відповідь на останній 20-пунктний мирний план США.

План Трампа передбачає значні територіальні поступки та інші вимоги до Києва, що створює сильний тиск на президента Зеленського.

За даними джерел, радник із національної безпеки України Рустем Умєров надіслав відповідь Джареду Кушнеру, зятю та раднику Трампа. Документ містить коментарі та запропоновані поправки, спрямовані на те, щоб зробити план більш реалістичним і прийнятним для України.

