Уперше вчені нанесли на карту великі, континентальні за масштабом, річкові системи на Марсі - стародавні мережі, які також можуть бути одними з найбільш перспективних місць для пошуку ознак минулого життя. Про це пише Space.

Зазначається, що мільярди років тому, до того, як Червона планета перетворилася на крижану пустелю, якою вона є сьогодні, вода у величезних масштабах формувала її поверхню. Упродовж десятиліть Марс вабив учених натяками на це водне минуле: давно пересохлі річки, що прорізали долини та розливалися по краях кратерів у глибокі каньйони, натякаючи на світ, який колись був значно більше схожий на Землю.

Хоча вчені каталогізували тисячі цих стародавніх водотоків, вони не знали, як вони пов'язані між собою, або чи існували колись на Марсі великі, інтегровані річкові системи, подібні до тих, що підтримують деякі з найбіорізноманітніших екосистем Землі.

"Ми давно знаємо, що на Марсі були річки. Але ми дійсно не знали, якою мірою річки були організовані у великі дренажні системи в глобальному масштабі", - заявив Тімоті Гоудж, доцент кафедри геологічних наук Техаського університету в Остіні.

Відтворення водного минулого Марса

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, Гоудж і його колеги об'єднали дані багаторічних орбітальних спостережень і раніше опубліковані карти долин, дна озер і каньйонів, використовуючи набори даних з космічного апарату NASA Mars Odyssey, який наніс на карту понад 90% планети. Потім команда простежила, як ці об'єкти колись були пов'язані між собою, виявивши, які з них належали до цілісних, що охоплюють басейни, дренажним мережам. Абдалла Закі, науковий співробітник кафедри наук про Землю і планети в Університеті Остіна, який очолював нове дослідження, сказав:

"Ми зробили найпростіше, що могли - ми просто нанесли їх на карту і зібрали воєдино".

Цікаво, що в регіонах, де ударні кратери або мільярди років ерозії спотворили стародавній ландшафт, дослідники, вивчаючи топографію та орієнтацію навколишніх долин, зробили висновки про те, як колись текли річки, наголошують у дослідженні.

Їхні результати припускають, що ранній Марс являв собою мозаїку ізольованих вододілів, але невелика кількість мегабасейнів діяла як планетарні конвеєри, переносячи поживні речовини і потенційні біосигнатури на величезні відстані.

Що знайшли вчені

Важливо, що команда виявила 16 великих водозбірних басейнів, кожен з яких займав площу щонайменше 100 000 квадратних кілометрів, що відповідає мінімальному розміру, який використовується для визначення великих річкових басейнів на Землі. Разом ці мережі колись покривали близько 4 мільйони квадратних кілометрів, або приблизно 5% стародавньої території Марса. Ця частка, ймовірно, також є заниженою, зазначають дослідники, оскільки ударні події та вітрова ерозія стерли більшу частину первісного річкового ландшафту планети.

На Землі тектонічні процеси формують гірські хребти і глибокі низовини, які спрямовують і з'єднують річкові системи. Без цього процесу на Марсі залишилося всього 16 великих басейнів порівняно з приблизно 91 на Землі.

Зазначається, що незважаючи на свою невелику площу, ці нечисленні марсіанські басейни можуть бути одними з найцінніших із наукового погляду місць, які ще належить дослідити, кажуть учені. Коли дослідники оцінили обсяг наносів, що переносяться стародавніми річками, вони виявили, що 16 великих басейнів перенесли майже половину всіх ерозійних відкладень на Марсі, що свідчить про те, що вони справили величезний вплив на геологічну еволюцію Марса. На один тільки басейн, що живить один із найбільших каньйонів на Марсі, званий долиною Маадім, припадає приблизно 15 відсотків від загального обсягу.

На Землі великі річкові системи є осередками біорізноманіття, де вода тече через різні типи гірських порід і створює довгоживучі, хімічно багаті середовища. Мегабасейни Марса, можливо, відігравали аналогічну роль, коли рідкої води було багато. І якщо життя коли-небудь закріпилося на Червоній планеті, команда дослідників стверджує, що ці стародавні річкові магістралі - які колись переносили майже половину всіх осадових порід, коли-небудь переміщених марсіанськими річками, - можуть бути місцями, де досі збереглися свідоцтва його існування. Закі додав:

"Що більша відстань, то більше води взаємодіє з породами, тож вища ймовірність хімічних реакцій, які можуть бути перетворені на ознаки життя".

Важливо, що нова карта мегабасейнів може послужити потужним орієнтиром для майбутніх марсіанських місій, особливо тих, які шукають хімічні сліди життя або планують кампанії з доставки зразків.

"Це дійсно важливий момент, про який слід подумати для майбутніх місій і про те, куди можна вирушити в пошуках життя", - сказав Гоудж.

Новини про вивчення Марса

NASA і китайське космічне агентство активно досліджують Марс у пошуках слідів життя, проте на планеті існують ділянки, куди офіційно заборонено заходити будь-яким місіям. Ці райони називають "особливими регіонами", і вони - найпривабливіші та водночас найнебезпечніші для вивчення з наукового погляду.

