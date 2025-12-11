В Україні несподівано впали ціни на популярний овоч: скільки коштує зараз

Сьогодні попит на тепличні огірки залишає бажати кращого.

Ціни в Україні на тепличні огірки цього тижня почали знижуватись. Такі дані наводять фахівці порталу EastFruit.

Зараз популярний салатний овоч надходить у продаж по 90-120 грн/кг ($2,13-2,84/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами фахівців ринку, зниження ціни - вимушений захід, оскільки попит на тепличні овочі знаходиться на низькому рівні, що вважають нетиповою ситуацією у цей час. Через низький попит на складах перебуває значна кількість нереалізованих огірків, якість яких поступово погіршується.

Відео дня

Зазначимо, що навіть попри падіння ціни, тепличні огірки в Україні сьогодні коштують у середньому на 13% дорожче, ніж рік тому.

На думку фахівців, наступного тижня українці можуть зіткнутися із зростанням цін у цьому сегменті.

Ціни на огірки в супермаркетах України

У Varus овоч продають по 96,90 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

При цьому в АТБ його продають по 84,95 грн/кг, але це також ціна зі знижкою.

Водночас в Сільпо ціни стартують від 94 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Нещодавно аналітики повідомили, що ціни на вершкове масло в Україні не виростуть навіть попри удари росіян по енергетичних об’єктах. Більше того, перед різдвяними святами вартість масла може піти вниз, що пов’язують із акційними знижками.

Водночас в Україні дорожчає м'ясо. Як повідомлялося, вартість деяких видів м’яса на "Столичному ринку" почала зростати після вихідних – в межах від 1,5% до 11%.

Зміни ціни на м’ясні продукти в цілому відповідають прогнозам фахівців, з якими спілкувався УНІАН. Нагадаємо, раніше економіст Олег Пендзин повідомив, що продукти, які українці готують на свята, почнуть дорожчати з другої декади місяця.

Вас також можуть зацікавити новини: