Поки президент Сполучених Штатів Америки Трамп наполягає на завершенні війни Росії в Україні шляхом переговорів, Європа побоюється, що її залишають осторонь і прагне бути залученою. Водночас новий звіт показує, що вона "відстає" у питанні військової допомоги Україні.

Про це йдеться в редакційній думці видання The Wall Street Journal. Автори нагадують, що американський лідер відмовився надавати Україні зброю, натомість перейшовши на її продаж. Це зробило Київ більш залежним від Європи.

Однак аналіз німецької дослідницької групи Kiel Institute for the World Economy показав, що з 1 вересня по 31 жовтня Європа виділила менше 5 мільярдів доларів на нову військову допомогу. Аналітики зазначають, що це "занадто мало, щоб компенсувати припинення підтримки з боку США".

Цього року партнери України по всьому світу виділили менше 39 мільярдів доларів на військову допомогу. І якщо не відбудеться різкого зростання наприкінці року, 2025 рік стане "роком з найнижчим рівнем нових виділень допомоги Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення в 2022 році", акцентував керівник ініціативи Ukraine Support Tracker в Кілі Крістоф Требеш.

Автори матеріалу додають, що навіть попри посилення атак з боку Москви, Київ обходиться меншим. Тільки минулого місяця РФ запустила по Україні близько 5444 безпілотників дальньої дії. Це на 2434 цілі більше, ніж у листопаді 2024 року.

"Україна покращила власне виробництво зброї та засобів протиповітряної оборони. Проте вона все ще залежить від деяких американських систем, зокрема систем Patriot, які використовує для протидії балістичним ракетам", – йдеться у редакційній думці WSJ.

Зазначається, що минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників "прискорити внески" до ініціативи PURL, яка координує закупівлі американської зброї для потреб Сил оборони України. На придбання вкрай необхідного озброєння могли б піти і кошти з "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів РФ. Однак зараз у Європі точаться дискусії щодо їх використання.

"Володимир Путін поважає силу. По-своєму, так само робить і Трамп. Якщо Європа не хоче, щоб Росія перемогла, вона має діяти відповідно", – констатували автори.

Допомога Україні: останні новини

Рада ЄС схвалила рішення про виплату Україні 2,3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що це вже шостий транш в рамках програми.

Тим часом у Великій Британії виступили проти передачі Україні заморожених активів РФ на понад $10 млрд, пише FT. Банкіри побоюються, що кредитні установи можуть постати перед серйозними юридичними ризиками.

