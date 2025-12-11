Президенту США потрібні реальні дії, кажуть у його адміністрації.

Президент США Дональд Трамп "вкрай розчарований" і Росією, і Україною і більше не хоче "зустрічей заради зустрічей". Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Трамп вкрай розчарований обома сторонами цієї війни. Йому набридли зустрічі заради зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій", - заявила вона.

За словами Левітт, наступна зустріч української та американської делегації, попередньо запланована на 13 грудня, відбудеться лише за умови, якщо американці побачать шанс на укладення мирної угоди.

Відео дня

"Якщо з'явиться реальна можливість підписання мирної угоди, якщо ми вважатимемо, що ці зустрічі заслуговують на увагу когось із представників США у ці вихідні, то ми направимо представника", - сказала речниця Білого дому.

Переговори про мир в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа пропонує "компроміс" щодо Донбасу: вихід ЗСУ з Донецької області за умови, що російська армія туди не заходить. Водночас США не можуть відповісти, хто контролюватиме цю так звану "демілітаризовану зону" та як забезпечуватиметься дотримання домовленостей.

Він підкреслив, що для Києва будь-який компроміс має бути справедливим, а відведення військ — дзеркальним, з обов’язковим моніторингом на лінії розмежування. Україна категорично не приймає російську вимогу віддати весь Донбас, тому США намагаються знайти інший формат, однак дискусія триває й остаточних рішень немає.

