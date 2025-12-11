Поки що остаточного рішення щодо долі станції немає.

Україна та Росія під час перемовин щодо можливого перемирʼя не досягнули консенсусу щодо Запорізької атомної електростанції. Проте якщо ЗАЕС залишиться в руках окупантів – працювати вона не буде.

Таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив під час зустрічі із журналістами.

"Росіяни хочуть залишити собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього. І ми сказали, що якщо це так, то станція не буде працювати", – зазначив президент.

За його словами, США пропонують спільне управління Запорізькою АЕС. Проте цей варіант можна буде розглядати тільки після певних кроків з боку американських партнерів.

"Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні відійти зі станції на якусь відстань, щоб був доступ до станції в України", – пояснив Зеленський.

При цьому він звернув увагу на те, що ворог розглядає ЗАЕС як свою власність, а робити поступки – не в стилі росіян.

"Якщо американці можуть забрати станцію під себе, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції. Це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, – поки що складно сказати. Все це в обговореннях", – резюмував президент.

Місяць тому в районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС було запроваджене локальне припинення вогню для проведення необхідних ремонтних робіт. При цьому в МАГАТЕ підкреслили, що загальна ситуація з ядерною безпекою та захистом на станції залишається вкрай нестабільною.

На думку голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, в разі укладання мирної угоди між Україною та Росією, ЗАЕС потребуватиме "особливого статусу", а також окремої угоди про співпрацю між воюючими сторонами.

