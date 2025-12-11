Загалом подорож триватиме три неповні дні та дві ночі.

В Італії на Новий Рік запустять розкішний залізничний круїз між Римом і Венецією. Однак коштуватиме триденна подорож шалених грошей, пише The Independent.

Розкішний спальний поїзд мальовничими регіонами Італії запускає компанія Orient Express, що спеціалізується на подібних "залізничних круїзах". Триденна подорож "Шепіт опівночі", починатиметься 30 грудня в Римі, далі поїзд зупинятиметься в містечку Монтальчіно та у Венеції, після чого рушить у зворотному напрямку, повернувшись до столиці вранці 1 січня.

"Цей ретельно підібраний маршрут поєднує романтику повільних подорожей із блиском святкування, пропонуючи незабутні моменти, під час яких можна підняти келих за Новий рік під музику, в стильному оточенні та веселощах. Це зворушлива данина італійській красі та мистецтву нових початків", - повідомляє компанія-оператор потяга.

Окрім милування краєвидами за вікном пасажирам пропонується розкішне меню від шеф-кухаря, володаря зірки Мішлен, Хайнца Бека, а також виступи бурлеску та "жвавий діджей-сет".

Під час зупинок пасажири зможуть оглянути середньовічні вулиці Монтальчіно та канали Венеції, здійснивши екскурсію на човні.

Однак коштуватиме уся ця розкіш зовсім недешево. Квитки на дводенну новорічну поїздку коштують від 8 880 євро з особи. На вибір доступні каюти класу "делюкс" з розкладним диваном, двоспальним ліжком і пуфами та каюти "люкс, оформлені як повноцінні спальні, з диваном і столом із двома кріслами.

Інші цікаві залізничні маршрути в Європі

Як писав УНІАН, у 2026 році мандрівникам стане доступним зручний спосіб подорожувати між Прагою, Берліном і Копенгагеном. З 1 травня Чеська, Німецька та Датська залізниці запускають спільний потяг за цим маршрутом. Раніше поїздки в напрямку Копенгагена були можливими лише з пересадками. Новий маршрут суттєво спростить рух між популярними туристичними центрами та зменшить залежність від авіаперельотів.

Також ми розповідали, що у травніі з Парижа на південь Італії курсуватиме розкішний поїзд Venice Simplon-Orient-Express. Триденна подорож включатиме переїзд через Французьку та Італійську Рив’єри, вечерю високої кухні, живу музику та екскурсії історичними пам’ятками.

