У Львові через різкий запах газу зі школи евакуювали понад 400 учнів

Причиною неприємного запаху виявився розлив скрапленого газу з балона на території гаражів, що розташовані поруч з навчальним закладом.

У Львові сьогодні вранці через різкий запах газу зі школи № 77 евакуйовано 437 учнів.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«О 09.00 різкий запах газу поширився на території школи та у приміщенні фойє. З приміщення школи евакуювали у розташовану поруч будівлю церкви 437 дітей», - йдеться у повідомленні.

За інформацією управління освіти Львівської міськради, евакуювали дітей зі школи № 77 з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності, яка розташована на вулиці Івана Виговського, 7-А.

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«За висновком газової служби, яка виїхала на місце події, на території гаражів, що межують зі школою, невідомі, ймовірно, злили конденсат із газового балона. На місці працювали рятувальники для ліквідації наслідків. Працівниками аварійної служби газу виявлено місце розливу скрапленого газу з балона на території гаражів, що розташовані поруч. Рятувальники локалізували та знешкодили джерело запаху. На даний час запах розсіюється, приміщення школи провітрюють та дезінфікують. Життю дітей та персоналу школи нічого не загрожує», - повідомили у міськраді Львова.