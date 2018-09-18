Майора СБУ звинуватили у розбещенні малолітньої - ЗМІ (документ)

Через кілька годин віртуального листування чоловік надіслав жертві фото свого статевого органа.

33-річний співробітник Управління СБУ звинувачується у скоєнні розпусних дій стосовно неповнолітньої.

Про це повідомляє "Страна", посилаючись на відповідний обвинувальний акт.

Читайте такожСБУ затримала екс-заступника голови окупаційної "адміністрації" Севастополя

Так, згідно з документом, до 2017 року старший оперуповноважений Коростенського міського відділення Управління СБУ в Житомирській області Андрій Максименко, використовуючи фейкову сторінку в забороненій соціальній мережі "Вконтакте", написав неповнолітній дівчині 2008 року народження (дівчині було не більше 9 років).

Він познайомився з нею і почав вести "цинічні розмови на сексуальні теми". Через кілька годин віртуального листування чоловік відіслав жертві фото свого оголеного статевого органа. Тепер його звинувачують у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої, а також у поширенні порнографії серед неповнолітніх.

Раніше 18 вересня в соцмережах повідомили про те, що 15 вересня у Херсоні затримали підполковника СБУ у стані алкогольного сп'яніння за нібито мастурбацію на дитячому майданчику.

У СБУ пізніше заявили: інформація про те, що в Херсоні підполковника відомства затримали за мастурбацію на дитячому майданчику, не відповідає дійсності.