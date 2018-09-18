СБУ спростувала повідомлення про затримання підполковника-мастурбатора, назвавши подію "дрібним хуліганством"

Яке саме дрібне хуліганство інкримінують підполковнику, в СБУ не уточнили.

Інформація про те, що у Херсоні підполковника СБУ затримали за мастурбацію на дитячому майданчику, не відповідає дійсності.

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Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Інформація не відповідає дійсності. Там було дійсно дрібне хуліганство (інше, ніж пишуть) і ми співпрацюємо з поліцією", - повідомила вона.

Втім, яке саме дрібне хуліганство інкримінують співробітнику СБУ, вона не уточнила.

У прес-службі Головного управління СБУ в АРК відмовилися коментувати інформацію про затримання у Херсоні співробітника служби, який, за повідомленнями у соцмережах, нібито в нетверезому стані мастурбував у центрі міста на дитячому майданчику.

"Ми не коментуємо таку інформацію. Зверніться до людини, яка її поширила", - сказала кореспонденту УНІАН прес-секретар ГУ СБУ в АРК Вероніка Фролова.

Крім того, кореспонденти УНІАН не змогли отримати коментарі у поліції Херсона.

Раніше у соцмережах повідомили про те, що 15 вересня у Херсоні затримали підполковника СБУ у стані алкогольного сп’яніння за нібито маструбацію на дитячому майданчику.