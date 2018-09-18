этот материал доступен на русском

У Херсоні затримали підполковника СБУ за "мастурбацію на дитячому майданчику" - соцмережі (фото)

16:25, 18 вересня 2018
Інциденти
22814 0
Інцидент з нібито СБУшником стався 15 вересня / facebook.com/Інна Усачова

Читайте такожУ Харкові під час спецоперації СБУ із затримання групи вимагачів застрелили екс-учасника АТО (відео)

Про цю подію у Facebook повідомили херсонська журналістка Тетяна Дергачова та спільнота "Самооборона Херсона".

Стверджується, що працівник української спецслужби у стані алкогольного сп'яніння "мастурбував на дитячому майданчику", за що його й затримали.

Крім того, у Facebook опубліковано фото з місця затримання й посвідчення підполковника СБУ на ім'я Рожкова Сергія Миколайовича, нібито втрачене при спробі втекти від працівників поліції.

facebook.com/Інна Усачова

Наразі жодних офіційних повідомлень про те, що сталося, від СБУ і поліції немає. Джерела "Херсон онлайн" у СБУ підтвердили факт затримання співробітника спецслужби. Проте за що саме затримувався працівник СБУ і його посаду джерела не повідомляють.

false
false
false

Згодом в СБУ заявили, що інформація про те, що у Херсоні підполковника відомства затримали за мастурбацію на дитячому майданчику, не відповідає дійсності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #СБУ#фото#Херсонщина