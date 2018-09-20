У Львові однорічна дівчинка сама застрягла у ліфті (відео)

З несправного ліфту її витягали патрульні.

У Львові однорічна дівчинка застрягла у підйомнику.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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З несправного ліфту її витягали патрульні. Мати з двома дітьми піднімалися на свій сьомий поверх. Коли кабіна зупинилася, жінка зі старшою дитиною ледь встигли вийти, як двері різко зачинилися.

Дитина у візку залишилась всередині, і почала плакати.