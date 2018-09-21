На Житомирщині мати трьох дітей повісилася на горищі власного будинку

Причини, які підштовхнули жінку до зашморгу, не повідомляються.

У Бердичеві Житомирської області мати трьох дітей повісилася на горищі власного будинку.

Інцидент стався 19 вересня, передає Berdichev.biz. Відомо, що жінка, яка наклала на себе руки, - 1972 року народження.

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Перевіркою було встановлено, що померла проживала разом з донькою, перебувала на обліку у психіатра. Труп жінки направлено в морг.

Журналісти дізналися, що не так давно вона поховала чоловіка, окрім доньки, в неї є ще двоє синів, які наразі з матір’ю не проживають. Причини, які підштовхнули жінку до зашморгу, не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині у селі Бобрик мати шести доньок і чотирьох синів Любов Нижник, вагітну одинадцятою дитиною, знайшли у сараї повішеною на телефонному дроті.