З'явилися подробиці трагедії на Київщині, де повісилася вагітна мати десятьох дітей

Відомо, що й сама Люба, і її співмешканець в той день були тверезими.

На Київщині у селі Бобрик мати шести доньок і чотирьох синів Любов Нижник, вагітну одинадцятою дитиною, знайшли у сараї повішеною на телефонному дроті.

"У нас немає причин вважати, що до смерті потерпілої причетний ще хтось, крім неї самої. На ній не було ніяких слідів насильства. Це дійсно самогубство", - сказав "Фактам" речник Управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович.

Про те, що саме стало причиною такого вчинку, у селі подейкують вже другу добу. Але знайти відповіді ні сусіди, ні родичі покійної не можуть.

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"Я б на місці поліції гарненько допитав співмешканця Люби. Якщо хто і знає, що там сталося, то тільки він... Сусіди, правда, чули, як вони лаялися на городі. Після цього Коля пішов додому відпочивати, а Люба сказала йому, що йде у магазин. Насправді ж вона пішла в сарай і повісилася на якомусь старому дроті, який і витримати її не мав. Чому?", - каже староста Бобрицької сільради Микола Литвин.

За інформацією ЗМІ, коли жінку виявили у сараї, вона була ще теплою. Співмешканець зняв її, навіть намагався зробити штучне дихання — марно.

Відомо, що і сама Люба, і її співмешканець в той день були тверезими. Очевидно, між ними відбувся такий конфлікт, після якого жінка вирішила накласти на себе руки. Але він не зізнається.

Півторарічного Дениса — спільного сина Любові та її співмешканця Миколи — поки залишили з батьком. Однак враховуючи, що умов проживання у нього ніяких, крім того, чоловік не працює, соціальна служба незабаром буде вирішувати питання про позбавлення його батьківських прав. Односельці вірять, що дитині буде краще навіть у дитячому будинку, ніж з таким батьком.