На Одещині затримали підозрюваних у нападі на інкасаторів платіжних терміналів (відео)

Опівдні в місті було знято оперативний план «Сирена».

В Одеській області правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на інкасаторів компанії з обслуговування платіжних терміналів мобільного зв'язку.

Про це в Facebook повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

«Підозрюваних у скоєнні розбійного нападу на представників фірми, яка обслуговує термінали мобільного зв'язку, затримано. Працюємо далі...», - написав Головін.

Як уточнили в главку, о 12.00 було знято введений в зв'язку з нападом оперативний план «Сирена».

За неофіційною інформацією, п'ятьох зловмисників затримано в Одесі та місті Чорноморськ Одеської області.

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Як уточнив представник поліції, сьогодні рано вранці вони із застосуванням травматичної зброї в районі вулиці Семінарської скоїли розбійний напад на автомобіль, в якому були інкасатори. Потерпілі, в яких відібрали близько 200 тис. грн, дістали поранення й госпіталізовані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 вересня, в Приморському районі Одеси внаслідок нападу невідомих поранено двох інкасаторів компанії з обслуговування платіжних терміналів.

Повідомлялося, що двоє зловмисників з використанням травматичної зброї скоїли напад на автомобіль, в якому перебували співробітники приватної компанії, в результаті чого вони отримали поранення. У місті було введено оперативний план «Сирена».