Статеві органи не відрізали: у поліції розповіли подробиці вбивства на Троєщині

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Поліція почала розслідування вбивства чоловіка на житловому масиві Троєщина в Києві.

Як повідомили в прес-службі київської поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Читайте такожУ Києві на станції метро знайшли труп

Також правоохоронці спростували деякі дані, що з'явилися раніше в ЗМІ. Так, заступник прес-секретаря Головного управління Національної поліції у Києві Яна Неруш розповіла, що статеві органи чоловіку не відрізали, повідомляє "Інформатор".

Слідчо-оперативна група виявила на трупі сліди насильницької смерті, у чоловіка були травми голови. Крім цього у загиблого були приспущені штани.

За попередньою інформацією, тіло пролежало менше доби, також біля нього були знайдені шприци.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація, що на Троєщині в Києві знайшли труп чоловіка з відрізаним статевим органом.