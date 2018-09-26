У Києві знайшли понівечений труп з відрізаним статевим органом (фото)
08:37, 26 вересня 2018Інциденти
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За попередніми ознаками, вбитий чоловік схожий на розшукуваного педофіла.
Труп знайшли на Троєщині / фото facebook.com/KyivOperativ
У Києві на Троєщині був знайдений труп чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Як повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook, приблизний вік жертви - 45-50 років.
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"На Троєщині було знайдено тіло чоловіка (на вигляд 45-50 років) з ознаками насильницької смерті, в тому числі був відрізаний статевий орган. Особа поки не встановлена, але знайдений чоловік, за попередніми ознаками, схожий на розшукуваного педофіла", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 вересня, в Києві на станції метро «Льва Толстого» виявили труп чоловіка.
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