У Києві знайшли понівечений труп з відрізаним статевим органом (фото)

За попередніми ознаками, вбитий чоловік схожий на розшукуваного педофіла.

У Києві на Троєщині був знайдений труп чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Як повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook, приблизний вік жертви - 45-50 років.

Читайте такожУ Києві жінка після зварювання повісилася з плюшевим ведмедиком у руках (фото, відео 18+)

"На Троєщині було знайдено тіло чоловіка (на вигляд 45-50 років) з ознаками насильницької смерті, в тому числі був відрізаний статевий орган. Особа поки не встановлена, але знайдений чоловік, за попередніми ознаками, схожий на розшукуваного педофіла", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 вересня, в Києві на станції метро «Льва Толстого» виявили труп чоловіка.