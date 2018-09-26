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Жертва холодів: у Києві на смерть замерз чоловік - ЗМІ

14:34, 26 вересня 2018
Інциденти
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На Лісовому масиві в Києві знайшли труп чоловіка / фото dtp.kiev.ua

Як повідомляється в групі dtp.kiev.ua у Facebook бездомний чоловік помер в результаті обмороження.

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"Перша жертва холоду. Лісовий масив. Ринок "Юність". Бомж. Замерз", - йдеться у повідомленні.

При цьому учасники спільноти відзначають, що поза, в якій лежить тіло, не властива для людини, що померла від холоду.

На місці присутня поліція та слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Троєщині знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. ЗМІ повідомляли, що у чоловіка був відрізаний статевий орган, проте в поліції цю інформацію спростували.

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Теги: #Київ#труп#холод