Жертва холодів: у Києві на смерть замерз чоловік - ЗМІ

При цьому в коментарях відзначають, що поза, в якій лежить тіло, не властива для людини, що померла від холоду.

На Лісовому масиві в Києві поряд з ринком "Юність" виявили труп чоловіка. Як повідомляється в групі dtp.kiev.ua у Facebook бездомний чоловік помер в результаті обмороження. Читайте такожБурани та арктичні морози: синоптики прогнозують люту зиму в Україні "Перша жертва холоду. Лісовий масив. Ринок "Юність". Бомж. Замерз", - йдеться у повідомленні. При цьому учасники спільноти відзначають, що поза, в якій лежить тіло, не властива для людини, що померла від холоду. На місці присутня поліція та слідчо-оперативна група. Як повідомляв УНІАН, у Києві на Троєщині знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. ЗМІ повідомляли, що у чоловіка був відрізаний статевий орган, проте в поліції цю інформацію спростували.

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