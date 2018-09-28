У Харкові на території приватного будинку стався вибух гранати

Попередньо встановлено, що вибухнула граната «РГД-5».

У Немишлянському районі Харкова на території приватного будинку стався вибух гранати.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, 28 вересня близько 2:44 до Немишлянського відділу поліції надійшла інформація від 37-річної жінки. Вона розповіла, що на вулиці Крамаренківській на території її приватного домоволодіння стався вибух.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції, кінологи. Поліцейські провели огляд місця події.

Читайте такожУ Львові невідомі підкинули гранату в автомобіль кримчанина (фото)

За попередніми висновками експертів, за вказаною адресою стався вибух ручної гранати «РГД-5».

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Всі обставини з’ясовуються. Працівники поліції встановлюють осіб, причетних до пригоди.