На Закарпатті грибник застрелив чоловіка, прийнявши його за хижака (фото)

Грибник запанікував та повідомив поліції, що знайшов загиблого вже підстреленим.

В урочищі неподалік села Грабово Мукачівського району Закарпаття 20-річний чоловік через необережність застрелив місцевого мешканця.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпаття, подія трапилася ввечері 27 вересня.

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20-річний хлопець у лісі під час збирання грибів почув шум з чагарників і, переплутавши потерпілого з хижою твариною, вистрілив у нього. Від отриманого поранення чоловік помер.

"Після вчиненого мешканець Грабова намагався надати невідкладну допомогу пораненому і відвезти його до лікарні. Дорогою до медзакладу 50-річний чоловік помер. Після цього молодий чоловік запанікував та повідомив, що знайшов загиблого вже підстреленим", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня внаслідок стрілянини у харківському кафе загинула людина.