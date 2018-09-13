У харківському кафе сталася стрілянина, одна людина загинула - ЗМІ

За даними місцевих ЗМІ, під час перестрілки загинув один з представників кримінальних кіл.

Сьогодні, 13 вересня, в районі станції метро "Завод імені Малишева" сталася перестрілка.

Як повідомляють очевидці в соцмережах, стріляли в кафе в супермаркеті "Рост".

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"Приїхала швидка. Багато чоловіків у масках", - пишуть у харківській групі в Facebook.

Як пише KHARKIV Today, перестрілка сталася на виході з кафе, під час затримання, яке проводили співробітники СБУ. Прес-секретар управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула відмовився повідомити подробиці, пославшись на те, що тривають слідчі дії.

За даними видання, під час перестрілки загинув один з представників кримінальних кіл. Ще двох осіб затримали. Правоохоронці одягли на них наручники і відвезли. Станом на 16.40 територія біля супермаркету оточена.

Як повідомляв УНІАН, у Києві водії влаштували жорстку бійку прямо посеред дороги.