этот материал доступен на русском

У харківському кафе сталася стрілянина, одна людина загинула - ЗМІ

18:33, 13 вересня 2018
Інциденти
1324 0
Перестрілка сталася на виході з кафе / Фото: Типове ХТЗ / Facebook

Як повідомляють очевидці в соцмережах, стріляли в кафе в супермаркеті "Рост".

Читайте такожУ Львові нахабна водійка заблокувала дорогу "швидкій", облаяла копа та наїхала на нього (відео)

"Приїхала швидка. Багато чоловіків у масках", - пишуть у харківській групі в Facebook.

Як пише KHARKIV Today, перестрілка сталася на виході з кафе, під час затримання, яке проводили співробітники СБУ. Прес-секретар управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула відмовився повідомити подробиці, пославшись на те, що тривають слідчі дії.

За даними видання, під час перестрілки загинув один з представників кримінальних кіл. Ще двох осіб затримали. Правоохоронці одягли на них наручники і відвезли. Станом на 16.40 територія біля супермаркету оточена.

Як повідомляв УНІАН, у Києві водії влаштували жорстку бійку прямо посеред дороги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #перестрілка#Харків