В Дніпрі після невдалої спроби суїциду хлопець викинувся з балкона багатоповерхівки
14:38, 28 вересня 2018Інциденти
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До цього хлопець намагався порізати вени і втопитися.
У Дніпрі молодий хлопець наклав на себе руки, вистрибнувши з балкона багатоповерхівки / фото Олександр Лаур / Інформатор
У Дніпрі 25-річний хлопець викинувся з балкона багатоповерхового житлового будинку. Від отриманих травм він загинув на місці.
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За словами патрульних, в цей же день він уже робив спроби суїциду — різав вени і намагався втопитися, повідомляє "Інформатор".
Хлопець розбився вистрибнувши з третього поверху. Тіло хлопця під вікнами виявили перехожі. У квартирі на момент події нікого не було. Хлопець орендував житло один.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в Дніпрі хлопець і дівчина розбилися на смерть, вистрибнувши з вікна восьмого поверху.
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