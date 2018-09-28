В Дніпрі після невдалої спроби суїциду хлопець викинувся з балкона багатоповерхівки

До цього хлопець намагався порізати вени і втопитися.

У Дніпрі 25-річний хлопець викинувся з балкона багатоповерхового житлового будинку. Від отриманих травм він загинув на місці.

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За словами патрульних, в цей же день він уже робив спроби суїциду — різав вени і намагався втопитися, повідомляє "Інформатор".

Хлопець розбився вистрибнувши з третього поверху. Тіло хлопця під вікнами виявили перехожі. У квартирі на момент події нікого не було. Хлопець орендував житло один.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в Дніпрі хлопець і дівчина розбилися на смерть, вистрибнувши з вікна восьмого поверху.