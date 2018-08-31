этот материал доступен на русском

Подвійне самогубство у Дніпрі: закохані залишили передсмертну записку (фото)

11:31, 31 серпня 2018
Інциденти
3641 0
Пара наклала на себе руки / фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, інформація про подію надійшла близько 7 години ранку. Встановлено, що пара винаймала житло протягом декількох днів. 

Читайте такожВ Одеській області чоловік застрелив дружину і наклав на себе руки

"Неможливо зрозуміти молодих людей, які приїхали з Києва до Дніпра, щоб накласти на себе руки. В той час, коли тисячі наших громадян-військовослужбовців, отримавших тяжкі поранення в результаті військові агресії Російської Федерації, роблять все можливе, аби повернутися до повноцінного життя, ці молоді люди сьогодні стрибають з багатоповерхового будинку та вмирають, бо вони, з їхніх слів, "вже пожили та пізнали життя" в свої 16-18 років", - пише на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

На опублікованих ним знімках видно, що пара виклала доріжку з троянд, а також залишила передсмертну записку, яка починається словами "Ми відчули цей тр***ний і прекрасний та дивовижний світ".

фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

За фактом подвійного самогубства поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Дніпро#самогубство