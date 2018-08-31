Подвійне самогубство у Дніпрі: закохані залишили передсмертну записку (фото)

У Дніпрі дівчина та хлопець вчинили самогубство, вистрибнувши з 8-го поверху будинку.

У Дніпрі 31 серпня 16-річна дівчина та 18-річний хлопець вчинили самогубство, вистрибнувши з 8-го поверху будинку у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, інформація про подію надійшла близько 7 години ранку. Встановлено, що пара винаймала житло протягом декількох днів.

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"Неможливо зрозуміти молодих людей, які приїхали з Києва до Дніпра, щоб накласти на себе руки. В той час, коли тисячі наших громадян-військовослужбовців, отримавших тяжкі поранення в результаті військові агресії Російської Федерації, роблять все можливе, аби повернутися до повноцінного життя, ці молоді люди сьогодні стрибають з багатоповерхового будинку та вмирають, бо вони, з їхніх слів, "вже пожили та пізнали життя" в свої 16-18 років", - пише на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

На опублікованих ним знімках видно, що пара виклала доріжку з троянд, а також залишила передсмертну записку, яка починається словами "Ми відчули цей тр***ний і прекрасний та дивовижний світ".

За фактом подвійного самогубства поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.