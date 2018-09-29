На Закарпатті внаслідок аварії газопроводу без газу залишилися майже 3 тисячі будинків

Газопровід було пошкоджено внаслідок несанкціонованих земляних робіт.

Внаслідок пошкодження газопроводу середнього тиску в селі Дубрівка Ужгородського району три тисячі будинків на Закарпатті залишилися без газу.

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Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на "Закарпатгаз", інцидент стався у п’ятницю ввечері, 28 вересня. Внаслідок несанкціонованих земляних робіт працівниками сільськогосподарського товариства було пошкоджено газопровід середнього тиску.

"Внаслідок аварії без газопостачання залишаються мешканці 2978 домогосподарств у селах Дубрівка, Ляхівці, Худльово, Андріївка, Гайдош, Кібляри, Пацканьово, Ірлява, Чабанівка, Вовкове, Чертеж, Лінці, Анталовці, Середнє, Верхнє Солотвино та смт Середнє", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня на Сумщині прорвало газопровід, полум'я піднялося на 10 метрів.